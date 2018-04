Ljubljana korak bližje kandidaturi za naziv evropske prestolnice kulture leta 2025

Ljubljana, 16. aprila - Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji soglasno sprejeli sklep, da Mestna občina Ljubljana (Mol) kandidira za evropsko prestolnico kulture leta 2025. To je prvi formalnopravni korak Mola na poti do končne odločitve o tem, katero slovensko mesto se bo čez sedem let ponašalo s tem prestižnim nazivom.