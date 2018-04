Zadar, 17. aprila - V Kneževi palači v Zadru pripravljajo razstavo Andyja Warhola. Od 15. junija do 15. septembra bo na ogled 50 njegovih del, večinoma sitotiskov, risb, spominskih predmetov in filmov. Razstava nastaja v sodelovanju med več institucijami, naslovili pa so jo Vstopi v moje življenje - Andy Warhol, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.