Države EU potrdile dogovor o posodobitvi trgovinske zaščite

Bruselj, 16. aprila - Države EU so danes uradno potrdile politični dogovor o posodobitvi trgovinske zaščite EU, ki so ga Evropska komisija, Svet EU in Evropski parlament dosegli decembra lani. S spremembami pravil EU o protidampinških in protisubvencijskih ukrepih bodo instrumenti trgovinske zaščite EU bolje prilagojeni izzivom globalnega gospodarstva, menijo v Bruslju.