EU v pristaniščih in mestih občutno zmanjšala onesnaževanje z žveplovimi oksidi

Bruselj, 16. aprila - EU je v zadnjih letih občutno zmanjšala onesnaževanje zraka z žveplovimi oksidi ob evropskih obalah, v mestih in pristaniščih, so danes sporočili iz Bruslja. Kot so zapisali, je pozitiven trend rezultat skupnih prizadevanj držav članic in pomorske industrije za izvajanje evropske direktive o žveplu in uporabo čistejšega goriva.