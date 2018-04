Znanstveniki odkrili več kot sto novih genov za barvo las

London, 16. aprila - Znanstveniki iz sedmih držav so odkrili 111 novih genov, ki vplivajo na barvo las. Skupaj je tako znanih že 124 takšnih genomov. V študiji, v kateri je sodelovalo okoli 300.000 ljudi, so med drugim ugotovili, da so ženski lasje občutno svetlejši od moških, poroča nemška tiskovna agencija dpa.