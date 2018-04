V NSi, Levici, SD in DeSUS za zvišanje deleža sredstev za vzgojo in izobraževanje na predkrizno raven

Ljubljana, 16. aprila - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je na politične stranke naslovil konkretna vprašanja o položaju vzgojno-izobraževalnega sistema in vrednotenju dela v njem. S stališčem Sviza, da bi se moral delež sredstev za vzgojo in izobraževanje vrniti na predkrizno raven, eksplicitno soglašajo v NSi, Levici, SD in DeSUS.