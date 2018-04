Brdo gosti dvodnevno regionalno konferenco o socialni vključenosti

Brdo pri Kranju, 17. aprila - Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope organizira na Brdu pri Kranju regionalno konferenco o socialni vključenosti in (re)integraciji. V središču pozornosti bodo vprašanja, kako doseči socialno vključenost ter kakšni so izzivi pri približevanju ciljem Agende 2030 in ciljem trajnostnega razvoja na lokalni ravni.