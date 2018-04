Za sklep Slovenskih glasbenih dnevov razstava, obeležje in koncert v spomin Talichu

Ljubljana, 19. aprila - Po tednu dni se bodo danes sklenili 33. Slovenski glasbeni dnevi. Ob tej priložnosti bo festival, posvečen 100-letnici ustanovitve ljubljanskega opernega in baletnega ansambla, z razstavo, obeležjem in koncertom spomnil na češkega dirigenta Vaclava Talicha, ki je pred prvo vojno zaznamoval slovensko glasbeno življenje in ga dvignil na novo raven.