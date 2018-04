V Turčiji začeli soditi ameriškemu pastorju zaradi terorizma

Izmir, 16. aprila - V Turčiji so danes začeli soditi ameriškemu pastorju Andrewu Brunsonu, ki je obtožen terorizma, ker naj bi deloval v imenu organizacije muslimanskega klerika Fethullaha Gülena in prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK). Grozi mu do skupno 35 let zapora.