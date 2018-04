Tedenska napoved - rekreacija od 17. do 23. 4.

IZBRANI DOGODKI

10. dobrodelni Formaraton

Start dobrodelnega teka bo v soboto, 21. aprila, od 9. uri, tekli boste lahko do 17. ure, vsak pa si po zmožnostih izbere uro in dolžino. Tek, ki bo v ljubljanskem parku Tivoli, bo namenjen posameznikom in ekipam, največ pa boste tekli osem ur. Kot vsako leto, bodo del sredstev zbrane s prijavnino namenili Ustanovi za pomoč otrokom z rakom. Informacije: www.timingljubljana.si

22. taborniški feštival

Letos bo v ljubljanskem parku Tivoli potekal že dvaindvajseti Taborniški feštival. Ob tej priložnosti ljubljanski taborniki obeležujejo svetovni dan Zemlje in svetovni dan tabornikov. Prireditev, ki bo v soboto, 21. aprila, je odprta za javnost, brezplačna in namenjena ljudem vseh starosti. Na voljo bo preko 50 zanimivih, poučnih, športnih, taborniških in ustvarjalnih delavnic. Veslali boste po tivolskem ribniku, streljali z loki, skušali pravočasno razvozlati izzive in se rešiti iz šotora pobega, najti pravo pot iz labirinta, se preizkusili v hoji po slacklinu in še ogromno drugih, zabavnih reči. Poleg delavnic, ki jih bodo pripravili taborniki, se bodo na svojih točkah predstavili policisti, gasilci, vojaki, Tačke pomagačke, Zavod 404, Mini maker faire, Zavod za gozdove in mnogi drugi. Informacije: www.mzt.org/22-taborniski-festival/

6. S-adventure izziv

V Portorožu se v soboto, 21. aprila, obeta največji zbor kajakašev, kanuistov in suparjev na morju pri nas. Pripravili bodo brezplačno kajak kliniko, namenjeno tako začetnikom kot izkušenim veslačem, veslali pa boste po Piranskem zalivu, ob obali med Portorožem, Piranom ter sečoveljskimi solinami, na trasah dolgih 4, 8 ali 16 kilometrov. Informacije: www.s-adventure.com/izziv/

3. rudarski maraton

Rudarski maraton je unikaten dogodek za ljubitelje adrenalina in rekreacije, nikjer v Evropi ne poteka tekaški maraton v takšni dolžini na in pod zemljo, po rudniških rovih. Tekači bodo na Rudarskem maratonu, ki bo v nedeljo, 22. aprila, morali premagati Zasavje po dolgem, počez in še po jami. Pol proge bo potekalo po površini najbolj rudarske regije v Evropi, druga polovica po rudniških rovih. Vseeno za kakšno razdaljo se bodo tekači odločili: za desetko ali dvajsetko. Rudarski maraton ohranja rudnik Zasavcem. Jame ne damo, je slogan maratona, tako nevsakdanjega, da je veselje. Rudnik lahko zaprejo, Zasavcem pa nikoli ne morejo vzeti rudarske tradicije. Maratonci s čeladami na glavi in naglavnimi svetilkami bodo tekaške užitke na Rudarskem maratonu začinili s krepkim ščepcem adrenalina. Informacije: www.rudarski-maraton.si

KOLEDAR

TOREK, 17. aprila

LJUBLJANA - Izlet za Rajderke; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Ferata Gonžarjeva peč; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BREGINJ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SREDA, 18. aprila

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Napoleoniki (Ita); športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

LJUBLJANA - Delavnica tehnike vožnje; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Gremo na kolo; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

BREŽICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KOČEVJE - Slap Rečina (Hrv, 637 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOČEVJE - Pokal Stojna; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

LITIJA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

RADEČE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SENOVO - Mirčev križ nad Kostanjevico; pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

TURJAK - 21. Krpanov kros; tek. Informacije: www.ptrubar.si

VELENJE - Polhograjska Grmada (898 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

ŽALEC - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Športni center Žalec, 2400 oz. 1600 m. Informacije: www.zkst-zalec.si

ČETRTEK, 19. aprila

LJUBLJANA - Gremo na kolo; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Tečaj za ferate; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

MARIBOR - Zg. kungota - Urban - Kamnica; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Jadranski otoki (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MENGEŠ - Premužičeva staza (NP Severni Velebit, Hrv); planinstvo. Informacije: Boštjan Borštnar, prijave@pd-menges.si; http://pd-menges.si

PETEK, 20. aprila

LJUBLJANA - Mini Rajd pokal; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Nočni sešn; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

DOBROVO - Pomladni festival pohodništva: Prijateljski pohod osnovnih šol obeh strani meje; pohodništvo. Informacije: www.brda.si

IVANČNA GORICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KRANJSKA GORA - IMBA Europe summit 2018; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.imba-europe.org/news/kranjska-gora-slovenia-host-2018-imba-europe-summit

ŠKOFJA LOKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠKOFJA LOKA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

SOBOTA, 21. aprila

LJUBLJANA - Delavnica nordijske hoje; pohodništvo - nordijska hoja.

LJUBLJANA - 8. vzpon na Pance; nordijsko rolkanje - skajk. Informacije: www.skike.si

LJUBLJANA - Psinski vrh (Avt, 1577 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - 10. dobrodelni Formaraton; tek. Informacije: www.timingljubljana.si

LJUBLJANA - Osnovni tečaj nordijske hoje Gibit; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.gibit.si

LJUBLJANA - Strunjanska dolina; pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Sveta Ana pri Ribnici (946 m); pohodništvo.

LJUBLJANA - Pohod na Loški potok; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Slovenc, tvoj rod je hodil tod; pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - 22. taborniški feštival; taborništvo. Informacije: www.mzt.org/22-taborniski-festival/

LJUBLJANA - Goli vrh (962 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kanjavec (2569 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - 6. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

LJUBLJANA - Lolški Potok; pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Šmohor (784 m); pohodništvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Nanos (1240 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

TRŽIČ - Od Celja do Laškega; pohodništvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

BLED - Pokljuka - Bled; pohodništvo. Informacije: http://pd-bled.si/

CELJE - Slovenc tvoj rod je hodil tod; pohodništvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

CELJE - Pomurska pot; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

DOBROVO - Enogastronomski pohod ob meji; pohodništvo. Informacije: www.brda.si

FRAM - Celjski grad; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GROSUPLJE - Odkritje Aljaževega stolpiča v občini Kostel; pohodništvo. Informacije: www.limberk.si

GROSUPLJE - Pohod E6 Grosuplje - Županova jama; pohodništvo.

HRASTNIK - Po medvedovih stopinjah; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IDRIJA - 5. tek v Belo; tek. Informacije: www.tekvbelo.si

IDRIJA - Brezniške peči; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si/

JESENICE - Državno prvenstvo za veterane in rekreativce; namizni tenis. Informacije: http://ntzs.si/ntzskoledar/?bsjlapageid=natunion&union=&action=calevent=3175

KAMNIK - Vivodnik (1508 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Prvenstvo Slovenije v dolgih tekih; atletika.

KOČEVJE - Po medvedovih stopinjah; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOPER - Po Jakobovi poti; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

KRANJ - Cooperjev tekaški test in preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zsport-kranj.si

KRŠKO - 6. Jurjev tek; tek. Informacije: www.sdzdole.si/

KRŠKO - Sabotin (609 m); pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LAŠKO - Po Laških poteh 2018: Pohod na Hum; pohodništvo. Informacije: www.lasko.info

LENART - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LENART - Vis (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LENDAVA - Pohod po Murski šumi; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Uršlja gora (1669 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Slovenske gorice; pohodništvo. Pohod ob polni luni na Žavcarjev vrh. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - 26. Rusov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Obir (Avt, 2139 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Obir (Avt, 2139 m); planinstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Ob reki Muri; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Slovenc tvoj rod je hodil tod; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Sveti Duh na Ostrem vrhu (904 m); pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

METLIKA - 10. Lumpov tek (mladina); tek. Informacije: www.sportnazvezametlika.si

MISLINJA - Dobrna - Mislinja; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

NOVA GORICA - Glinščica; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Boč (978 m) in Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Ljuben; turno kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Vremščica (1027 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

NOVO MESTO - Po Dolenjski in Beli krajini; kolesarstvo. brevet 300 km po Dolenjski, Suhi krajini in Beli krajini Informacije: www.randonneurs.si/randonn.aspx?key=6HEhLMLiDXcuaQpW

NOVO MESTO - Po medvedovih stopinjah; pohodništvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

NOVO MESTO - Obzova (Hrv, 568 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

PIVKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

POLHOV GRADEC - Strelovec (1763 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PORTOROŽ - 6. S-adventure izziv; kajak kanu na stoječih vodah, sup - veslanje na deski. Informacije: www.s-adventure.com/izziv/

POSTOJNA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

RADOVLJICA - Kobilja glava (1475 m), Jalovnik (1452 m); planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si

RADOVLJICA - 30. Ekorafting 2018; rafting. Informacije: www.tinaraft.si

RADOVLJICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-radovljica.si

ROGAŠKA SLATINA - Rusov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

RUŠE - Šarhov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SENOVO - Kriška gora (1471 m); planinstvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEVNICA - Zasavska sveta gora (852 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si

SEŽANA - Okrog Vrhnike; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKA BISTRICA - Otroški pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SLOVENSKA BISTRICA - Šmohor (784 m); pohodništvo. Informacije: http://pdsb.si/

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Zasavska pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - Velika planina (1666 m); planinstvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Rečica ob Savinji; pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠENTJUR - Jurjev pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠTORE - Po medvedovih stopinjah; pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

TOLMIN - Rečiška krožna pot; pohodništvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TRBOVLJE - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELENJE - Rusov pohod (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VRHNIKA - Grgarske ravne - Sv. Lovrenc - Bate; pohodništvo. Informacije: www.pd-vrhnika.si/

ŽALEC - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

TRZIN - 20. tek Petra Levca; tek. Informacije: http://tek.trzin.si

ŠENTRUPERT - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: www.pdpolet.com

TIŠINA - Pohod - gor pa dol kre Mure; pohodništvo.

POLJČANE - Zasavska gora (852 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

MAKOLE - Uršlja gora (1699 m); planinstvo.

CIRKULANE - Pohod prijateljstva; pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

VIDEM PRI PTUJU - Polhograjska Grmada (898 m); pohodništvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

NEDELJA, 22. aprila

LJUBLJANA - Slavnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Roblekov dom (1657 m); planinstvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - 37. Molniški tek - Memorial Milana Briclja; tek. Informacije: www.sportnodrustvozadvor.si/prireditve/molniski-tek.html

LJUBLJANA - Vodiška planina (1108 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kaninski turni smuk (2260 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Polovnik (1764 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Slovenska smer v Triglavski steni (2250 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Radgonsko - Kapelške gorice; kolesarstvo.

GRADEŽ - Praznovanje pomladi; pohodništvo. Informacije: www.gradez.si

TRŽIČ - 25. gorski tek pod Kriško goro za Tržiški pokal in memorial Janka Likarja; tek. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

CELJE - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Gora Tabor (Berg Tabor, Avt, 725 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

COL - 14. Bubin spominski tek na Javornik; tek. Informacije: www.trillek.si

FRAM - Ptuj in Dravsko polje; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GORNJA RADGONA - Bistriški vintgar (1200 m); pohodništvo. Informacije: www.pdradgona.si/

GROSUPLJE - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

MARIBOR - Oplotniški vintgar; pohodništvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MORAVSKE TOPLICE - 7. Jurjev pohod; pohodništvo.

NOVO MESTO - Krk (Hrv, 230 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

ORMOŽ - 17. ormoški mali maraton; tek. Informacije: www.ak-ormoz.si

PODGRAD - 12. Ostrovrharjev pohod; pohodništvo. Informacije: www.podgrad-lj.si

POLHOV GRADEC - Mrzli vrh (1359 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Kurji vrh (1762 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PRESERJE - Borovje - Planica; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RIBNICA - Po grajski poti; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

ŠENTJUR - Žusem (669 m); kolesarstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

TRBOVLJE - 3. rudarski maraton; tek. Informacije: www.rudarski-maraton.si

TREBNJE - Kamnik - Hom; pohodništvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

VIPAVA - Družinski izlet; pohodništvo. Informacije: www.pd-podnanos.si/

VIŠNJA GORA - Vremščica (1027 m); pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ZREČE - Jurijev pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

DOL PRI LJUBLJANI - 7. gozdni tek na Ajdovščini; tek. Informacije: www.sddolsko.si/domov/7-gozdni-tek-in-pohod-na-ajdov-ini/

DOL PRI LJUBLJANI - Nordijska hoja na Ajdovščini; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.sddolsko.si/domov/7-gozdni-tek-in-pohod-na-ajdov-ini/

LJUBNO OB SAVINJI - Hom (605 m); pohodništvo. Informacije: http://pdljubno.si/

TIŠINA - 6. Čemažev pohod; pohodništvo. Informacije: www.tisina.si/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=424:emaev-pohod&Itemid=78

GORENJA VAS - Mali Golak (1495 m); planinstvo. Informacije: www.pdgorenjavas.com

HRASTOVLJE - Tekaški dan z Urbanimi tekači 2018: Ob Kraškem robu; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=23

PONEDELJEK, 23. aprila

SLOVENSKA BISTRICA - Planinski tabor; pohodništvo. Informacije: http://pdsb.si/

ŠKOFJA LOKA - Lašček na Banjški planoti; pohodništvo. Planinska sekcija upokojencev. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

