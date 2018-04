Slovenske tenisačice v vzponu

Ljubljana, 16. aprila - Tri najboljše slovenske teniške igralke so napredovale po lestvici WTA. Polona Hercog je skočila za pet mest in je zdaj 75. igralka na svetu, Dalila Jakupovič je s polfinalom na turnirju WTA v Bogoti prišla do 130. mesta - najvišje doslej je bila 129., Tamara Zidanšek pa je z naslovom na turnirju Itf na Sardiniji izboljšalo uvrstitev za 20 mest.