Nova Gorica bo teden dni v znamenju Goriških dnevov knjige

Nova Gorica, 16. aprila - Z uradnim opoldanskim odprtjem ter večernim potopisnim predavanjem se danes na Goriškem začenjajo 12. Goriški dnevi knjige. Do prihodnjega ponedeljka se bo zvrstilo več dogodkov, ki so namenjeni vsem generacijam, pripravlja pa jih 20 različnih društev in javnih institucij v organizaciji Goriške knjižnice Franceta Bevka.