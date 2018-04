Vrhovno sodišče odločilo, da je bila odpoved Radana zakonita

Ljubljana, 16. aprila - Vrhovno sodišče je zavrnilo revizijo zoper pravnomočnost sodbe o nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi Ivanu Radanu, ki mu sodijo zaradi štirih umorov in kaznivih dejanj na nevrološki kliniki UKC Ljubljana. Po mnenju sodnikov je bila odpoved zakonita ne glede na to, ali je Radan zagrešil umore, poročata Delo in Slovenske novice.