Tri leta zapora za 3,5 milijona evrov droge

Maribor, 16. aprila - Od četverice, ki so jo kriminalisti novembra lani izsledili zaradi obsežnega gojenja prepovedane konoplje v nekdanjem gospodarskem poslopju v Slovenski Bistrici, so se trije že pokesali. Četrti se bo na mariborskem sodišču o krivdi izjasnil v torek, danes pišeta Večer in Slovenske novice.