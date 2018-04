Jeseničani obdržali primat na domači sceni

Ljubljana, 16. aprila - Medtem ko slovensko hokejsko reprezentanco drugi del naloge v tej sezoni še čaka, nastop na svetovnem prvenstvu bo začela konec tedna, pa so na domači sceni že podelili pokale in medalje. Po sobotni četrti finalni tekmi so se naslova spet razveselili jeseniški hokejisti, ki so tako potrdili premoč na medsebojnih tekmah v sezoni.