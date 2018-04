V terorističnem napadu v Maliju ubit mirovnik ZN

Bamako, 15. aprila - V malijskem Timbuktuju je bil v soboto v napadu z raketometom in avtomobilom bombo ubit pripadnik mirovnih sil ZN. Več deset je ranjenih, med njimi tudi pripadnik francoskih oboroženih sil. "Tarča terorističnega napada sta bili oporišči francoskih sil in sil ZN izven mesta," so sporočili s pristojnega malijskega ministrstva.