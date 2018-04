O Siriji danes Arabska liga, v ZN nova resolucija Zahoda

Damask/New York, 15. aprila - Potem ko Rusija v soboto v VS ZN ni uspela s predlogom resolucije, ki bi obsodila napade ZDA, Francije in Velike Britanije v Siriji, so slednje predstavile svoj predlog resolucije o preiskavi domnevnega napada s kemičnim orožjem v sirski Dumi. O napadu zahodnih sil na sirske cilje bodo danes v Rijadu govorili tudi voditelji držav Arabske lige.