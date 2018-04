Rusija v Varnostnem svetu ZN zahteva obsodbo napada na Sirijo

New York, 14. aprila - Na sedežu ZN v New Yorku se je na zahtevo Rusije začelo izredno zasedanje Varnostnega sveta o ameriško-britansko-francoskem napadu na tri tarče v Siriji, ki ga izvajalci napada opredeljujejo kot potrebnega in upravičenega, Rusija pa kot kršitev mednarodnega prava. Zahteva tudi obsodbo napada.