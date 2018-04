Na Dunaju opera pod zvezdami s slovensko mezzosopranistko Moniko Bohinec

Dunaj, 15. aprila - Dunajska državna opera v aprilu, maju, juniju in septembru tradicionalno prenaša izbrane operne in baletne predstave na velikem platnu pred stavbo. V operi pod zvezdami bodo lahko obiskovalci brezplačno prisluhnili tudi Wagnerjevim in Verdijevim operam, v katerih nastopa slovenska mezzosopranistka Monika Bohinec. Danes bo na sporedu Somrak bogov.