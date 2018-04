Stranke izbiro junijskega datuma volitev v glavnem pričakovale

Ljubljana, 14. aprila - V parlamentarnih strankah v večini spoštujejo odločitev predsednika republike Boruta Pahorja, ki je predčasne parlamentarne volitve razpisal za 3. junij, oziroma so to pričakovali. Kot pravijo, so na volitve, ki bodo blizu načrtovanih rednih pripravljeni, nekateri pa so poudarili, da mora DZ pred volitvami odločiti še o nekaj pomembnih vprašanjih.