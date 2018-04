Sirija napade označuje za kršitev mednarodnega prava

Damask, 14. aprila - Sirski mediji so napade ZDA, Francije in Velike Britanije označili za "očitno kršitev mednarodnega prava". Tarča so bile tri vojaške točke blizu Damaska in Homsa, a kot trdi sirska vlada, so v pričakovanju morebitnih napadov vsa svoja vojaška oporišča evakuirali, številne rakete naj bi prestregli. Ruske sile naj v napadu ne bi bile prizadete.