Štirje slovenski polfinali v Meiringenu

Bern, 13. aprila - V sobotnem polfinalu uvodne tekme svetovnega pokala športnih plezalcev in plezalk v balvanskem plezanju v švicarskem Meiringenu bodo nastopili štirje slovenski predstavniki. Skozi petkove kvalifikacije so se prebili Jernej Kruder v moški ter Janja Garnbret, Katja Kadić in Mia Krampl v ženski konkurenci.