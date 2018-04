Ljubljana, 13. aprila - Košarkarice Cinkarne iz Celja so v 10. krogu 1. SKL premagale Konjice s 95:59. Do zmage so prišle tudi igralke Triglava, ki so s kar 104:32 v gosteh premagale Domžale. Akson Ilirija je prav tako v gosteh ugnala Ježico s 74:61.