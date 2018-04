Skopje, 13. aprila - Rokometaši makedonskega Vardarja so se uvrstili v nedeljski veliki finale regionalne lige Seha, potem ko so na današnji prvi polfinalni tekmi zaključnega turnirja v Skopju premagali beloruski Meškov iz Bresta s 33:24 (17:14). Druga polfinalna tekma med Celjem Pivovarno Laško in Zagrebom se bo pričela ob 20.15.