Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 4.)

Ljubljana, 13. aprila - Tuje tiskovne agencije so poročale o razpustitvi slovenskega parlamenta v soboto, o dobičkih iz lanskega poslovanja NLB, o podpisu nove petletne pogodbe o dobavi zemeljskega plina med predstavniki Geoplina in ruskega Gazproma in o tem, da je francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian odpovedal delovne obiske, med drugim tudi v Sloveniji.