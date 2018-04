Evropski poslanci pozvali EU k posredovanju v špansko-katalonskem sporu

Bruselj, 13. aprila - V Evropskem parlamentu je danes 44 poslank in poslancev podpisalo Manifest za dialog v Kataloniji, ki ga je pod vodstvom Iva Vajgla pripravila neformalna skupina Platforma Dialog EU - Katalonija. V njem med drugim zahtevajo posredovanje institucij EU in iskanje političnih rešitev za spor v Kataloniji, so sporočili iz pisarne poslanca Vajgla.