V novem izbruhu nasilja na območju Gaze nova smrtna žrtev in več ranjenih

Tel Aviv, 13. aprila - Na meji med Izraelom in Gazo so danes izbruhnili novi množični protesti, v katerih je umrl 28-letni Palestinec, več kot 700 ljudi pa je ranjenih, med njimi deset članov zdravstvenega osebja. Nekateri imajo strelne rane, drugi pa so utrpeli poškodbe zaradi solzivca. Protestniki so zažigali izraelske zastave, ob tem pa so plapolale palestinske.