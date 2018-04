Nikoliću še en mandat finančnega direktorja HSE

Ljubljana, 13. aprila - Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je na današnji seji Stojanu Nikoliću podaljšal mandat finančnega direktorja za naslednje štiriletno obdobje, ki se bo začelo oktobra, so sporočili iz družbe. Imenovanje so soglasno podprli vsi nadzorniki, ki so ocenili, da je Nikolić v celoti upravičil njihova pričakovanja.