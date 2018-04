Danska za pol leta podaljšala nadzor na meji z Nemčijo

Koebenhavn, 13. aprila - Danska je danes podaljšala nadzor na meji z Nemčijo do 12. novembra. Nadzor naj bi bil sicer v veljavi do 11. maja, a so se danske oblasti odločile za podaljšanje, ker da varovanje zunanjih meja še vedno ni ustrezno. V državi prav tako ostaja visoka stopnja nevarnosti pred terorističnim napadom, so sporočili iz ministrstva za integracijo.