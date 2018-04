V Krkini dobrodelni akciji sodelovalo več kot 1000 prostovoljcev

Novo mesto, 14. aprila - Krkini prostovoljci so v okviru 7. Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva od ponedeljka do petka med drugim zbirali oblačila, knjige in igrače, pomagali Rdečemu križu in Karitas, darovali kri in pomagali v domovih starejših občanov. V letošnji akciji, ki jo bodo končali z današnjim dnevom Krkinih odprtih vrat, jih je sodelovalo več kot 1000.