Krepijo se tudi newyorške borze

New York, 13. aprila - Newyorške borze so se ob začetku trgovalnega dne pridružile dobremu razpoloženju drugod po svetu. Popustile so namreč skrbi, da bo ameriški predsednik Donald Trump na vrat na nos sprožil raketne napade na Sirijo, popuščajo skrbi glede trgovinske vojne, pozitivni pa so tudi prvi poslovni rezultati ameriški podjetij v prvem četrtletju.