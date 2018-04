Belinka ob 70-letnici s stabilnim poslovanjem

Ljubljana, 15. aprila - Družba za proizvodnjo kemičnih proizvodov Belinka obeležuje 70 let poslovanja. Kot so ob tem pojasnili za STA, je bilo njihovo poslovanje v zadnjih dveh letih stabilno. Belinka je sicer sestavljena iz podjetij Belinka Perkemija in Belinka Belles, vsako pa zaposluje nekaj manj kot 60 ljudi.