V šempetrski bolnišnici znova dovoljeni obiski

Ljubljana, 13. aprila - V Splošni bolnišnici Franca Derganca Nova Gorica so odpravili omejitve obiskov, ki je veljala zaradi velikega števila virusnih, črevesnih in respiratornih obolenj. A obiskovalce naprošajo, naj še vedno upoštevajo vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja virusnih in drugih obolenj, saj se ta pojavljajo celo leto.