Pri uvedbi novih tehnologij v kmetijstvo potrebna podpora države in EU

Bled, 13. aprila - Nove tehnologije v kmetijstvu omogočajo znižanje stroškov, boljše varstvo okolja in zmanjšanje administrativnega dela. Za njihovo uvedbo pa bo potrebna tudi podpora državnih in evropskih institucij, so izpostavili udeleženci panela o pametnem kmetovanju v okviru današnje blejske konference o pametnih vaseh.