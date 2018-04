JP Morgan Chase zaradi nižjih davkov s krepko rastjo četrtletnega dobička

New York, 13. aprila - Ameriška banka JP Morgan Chase je v četrtletju s koncem 31. marca zaslužila 8,71 milijarde dolarjev čistega dobička oziroma 35 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, prihodki pa so narasli za deset odstotkov na 28,52 milijarde dolarjev. Pomagali so nižji davki in višje obresti.