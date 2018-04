Za strategijo o alternativnih gorivih v prometu okoljska presoja

Ljubljana, 13. aprila - Ministrstvo za okolje in prostor je odločilo, da je za strategijo za vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v prometnem sektorju treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Z današnjo objavo osnutka okoljskega poročila je začelo javno razgrnitev gradiva, ki bo trajala do 18. maja, so sporočili z ministrstva.