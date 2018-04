Muzikal Moje pesmi, moje sanje dobil muzej v Salzburgu

Salzburg, 16. aprila - Znani glasbeni film Moje pesmi, moje sanje, ki so ga snemali v Salzburgu, je dobil svoj muzej v središču mesta. Na ulici Getreidegasse je namreč vrata odprl Sound of Music World, ki bo zgodbo družine Trapp približal na eni strani turistom in na drugi domačinom, piše avstrijska tiskovna agencija APA.