Nadaljujejo se pogajanja med upravo Premogovnika Velenje in SDRES

Velenje, 16. aprila - Poslovodstvo Premogovnika Velenje in Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) bosta danes nadaljevala pogajanja o efektivnem delovnem času in izplačilu letošnjega regresa. Zaupnik SDRES Asmir Bećarević pa je za torek napovedal dveurno opozorilno stavko, če danes z vodstvom družbe ne bo dosežen stavkovni dogovor.