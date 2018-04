Pri Mladinski knjigi tudi Patrick Modiano in Amos Oz

Ljubljana, 13. aprila - Pri založbi Mladinska knjiga sta izšla romana Pasja pomlad, ki ga podpisuje francoski nobelovec Patrick Modiano, in Juda izraelskega romanopisca Amosa Oza. Izdali so še romana Mala dežela, ki ga podpisuje pisatelj ruandsko-francoskih korenin Gael Faye, ki je emigriral v Pariz, in Tisti, ki smo ga oboževali francoske pisateljice Catherine Cusset.