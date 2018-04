Delodajalcem na voljo sredstva za spodbujanje zaposlovanja starejših

Ljubljana, 13. aprila - Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo Aktivni do upokojitve, ki je namenjeno spodbujanju trajnejšega zaposlovanja brezposelnih, ki so dopolnili najmanj 58 let. Na voljo je 14 milijonov evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 11,2 milijona evrov. Delodajalci bodo lahko prejeli subvencijo v višini do 11.000 evrov.