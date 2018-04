Pri konceptu pametnih vasi nujno sodelovanje in povezovanje

Bled, 13. aprila - Podeželje v EU in Sloveniji se sooča z različnimi izzivi, na te odgovarja koncept pametnih vasi. Da bo koncept zaživel v praksi, pa je potrebno sodelovanje in povezovanje z različnimi inštitucijami in ostalimi deležniki, so se danes na Bledu strinjali evropska poslanca Franc Bogovič in Tibor Szanyi ter evropska komisarja Violeta Bulc in Phil Hogan.