Teršek za bolj vsebinsko presojo imenovanj in napredovanj sodnikov

Ljubljana, 13. aprila - V predsedniški palači se je predstavil še zadnji kandidat za člana Sodnega sveta, izredni profesor na primorski univerzi Andraž Teršek. V svojem nastopu se je zavzel predvsem za to, da bi Sodni svet kandidature za sodnike in njihova napredovanja obravnaval bolj vsebinsko. "Le na tak način je mogoče zagotoviti ugled in avtoriteto sodstva," je dejal.