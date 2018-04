Ptujčan po skupnem popivanju z nožem napadel kolega

Ptuj/Maribor, 13. aprila - Ptujski policisti so v četrtek zvečer posredovali v obračunu med dvema pivskima kolegoma, starima 60 in 57 let, ki sta se po popivanju v skupnem stanovanju sporekla. Pri tem je starejši mlajšemu grozil, da ga bo pretepel, slednji pa je v roke vzel 30 centimetrov dolg kuhinjski nož in z njim starejšega popraskal po prsih.