V Novem mestu začetek prenove Šmihelske ceste

Novo mesto, 16. aprila - V Novem mestu začenjajo danes dolgo načrtovano prenovo dokaj odslužene in prometno obremenjene Šmihelske ceste. Zaradi zahtevnosti jo bodo izvedli v treh delih in dela začeli na najbolj problematičnem odseku med šmihelsko cerkvijo in Šukljetovo ulico. Na odseku bo do predvidoma 1. maja veljala polovična prometna zapora in kasneje popolna.