Triglav in Sava Re v ospredju zanimanja vlagateljev

Ljubljana, 13. aprila - Tečaja delnic Pozavarovalnice Sava in Zavarovalnice Triglav vlečeta indeks Ljubljanske borze navzgor. Prvi je doslej pridobil 2,3 odstotka, drugi 1,2 odstotka. Pri tem jima pomagajo tudi delnice Krke. Medtem delnice Gorenja drsijo v negativno območje in so 1,6 odstotka pod gladino.