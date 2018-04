Pravosodno ministrstvo: Veljavna zakonodaja dovoljuje sekcijsko merjenje hitrosti na avtocestah

Ljubljana, 13. aprila - Na ministrstvu za pravosodje so zanikali trditev, ki se pojavlja v medijih, da zaradi veljavnega zakona o prekrških ni mogoče sekcijsko merjenje hitrosti na avtocestah. Če bi bilo to res, potem ni mogoče niti merjenje hitrosti z radarjem, kjer je zakonska ureditev identična, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu.