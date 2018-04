Omić se je za las izognil pretepu

Podgorica, 13. aprila - Košarkarje Crvene zvezde, ki danes na tretji tekmi finala lige Aba gostujejo v Podgorici, je v Črni gori dočakalo sovražno vzdušje. Sinoči so jih v hotelu, v katerem prebivajo, verbalno napadli navijači Budućnosti, tarča napada so bili občasni slovenski reprezentant Alen Omić, Makedonec Pero Antić in Branko Lazić.