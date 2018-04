Finance: Novi lastnik Krvavca pričakuje investicije države

Cerklje na Gorenjskem, 13. aprila - Krvavec potrebuje od 10 do 50 milijonov evrov investicij, a gorenjski podjetnik Janez Janša, ki je prek Alpske investicijske družbe ta teden kupil skoraj 99-odstotni delež družbe RTC Krvavec, pravi, da denarja za to nima in da računa na subvencije ali investicije države. Za delež je odštel 1,68 milijona evrov, je razkril za današnje Finance.