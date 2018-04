Zavarovalnica Sava v prevzem Ergovih dejavnosti na Hrvaškem

Ljubljana, 13. aprila - Zavarovalnica Sava, ki je del skupine Sava Re in poleg nekdanje Zavarovalnice Maribor združuje še novomeško Tilio ter hrvaški družbi Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje, prevzema še aktivnosti nemške zavarovalniške skupine Ergo na Hrvaškem, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Pozavarovalnice Sava.