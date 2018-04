Akcije Častim pol litra se je udeležilo že več kot 750 krvodajalcev

Ljubljana, 13. aprila - Akcije Častim pol litra, ki pod okriljem Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) že tradicionalno poteka spomladi, se je do zdaj udeležilo več kot 750 krvodajalcev, od tega 719 krvodajalcev v akcijah, ki so jih pripravile študentske organizacije univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem.